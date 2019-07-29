Попарились и сплясали. Как в Сростках встречали VIP-гостей Шукшинского фестиваля

Шукшинский фестиваль в Сростках начался с самого утра, а в 14:00 на пешеходную улицу в центре села прибыли звездные гости — делегации писателей, режиссеров и актеров.

Прогулка по улице существенно осложнилась, уже на входе гостей «задержали». Всех по очереди ставили в тазик, парили березовыми вениками, а затем поили квасом, приговаривая «заклинания» от сглаза. Алису Гребенщикову нарядили в традиционный наряд, она сплясала под гармошку и сорвала аплодисменты.

Продюсер Алексей Петрухин и актер Олег Тактаров раздавали автографы и фотографировались на память со всеми желающими. Виктора Мережко и вовсе долго не отпускали: как только он порывался двинуться дальше, налетали новые толпы поклонников.

Звезд встречали традиционными блюдами — пирогами, блинами, вареной картошкой. Гости проследовали по улице ремесленников, посетили церковь и мемориальный музей.

В 15:30 к музею прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он сердечно приветствовал гостей, а потом вместе с ними поднялся на Пикет.