Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

Инцидент произошел 11 января. Мужчина на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине.
«На выездном шлагбауме дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего его задержали пограничники», — рассказали в украинской Госпогранслужбе.
На кадрах видно, как автомобиль окружают пограничники. Один из них пытается открыть дверь, однако водитель таранит заграждение.
Мужчину вытаскивают из автомобиля и укладывают на асфальт. Далее пограничники отводят задержанного, который угрожает силовикам.
Водителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы и передали полицейским для принятия правового решения.