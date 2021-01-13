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Жизнь

Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

Житель Запорожья на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар», сообщает РИА «Новости».

Украинец решил прорваться в Крым.
Украинец решил прорваться в Крым.
кадр из видео.

Инцидент произошел 11 января. Мужчина на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине.

«На выездном шлагбауме дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего его задержали пограничники», — рассказали в украинской Госпогранслужбе.

На кадрах видно, как автомобиль окружают пограничники. Один из них пытается открыть дверь, однако водитель таранит заграждение.

Мужчину вытаскивают из автомобиля и укладывают на асфальт. Далее пограничники отводят задержанного, который угрожает силовикам.

Водителя привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы и передали полицейским для принятия правового решения.

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