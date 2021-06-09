Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

В исследование аналитиками Frank RG были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты — с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.
Банк «Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.
Справка
Frank RG — аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных.
* Более подробную информацию об условиях предоставления и ставках можно посмотреть на сайте www.open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие».Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.