Просят рожать. Российская чиновница призвала женщин больше думать о материнстве, чем об учебе

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что женщины должны рожать раньше. Чиновница посетовала на то, что родители настраивают своих детей сначала на получение образования, а уже потом на рождение внуков, сообщает местное издание «Зебра-ТВ».

«Мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение, и тем лучше будет для нее самой», — подчеркнула Арсенина на круглом столе о вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.

Также чиновница разобрала ситуацию, когда девушки беременеют вне брака. «Большинство мам скажут, что это не надо, это обуза, и разные предлоги найдут, но это начинается с семьи. И вот эта установка внутренняя должна меняться», — считает Арсенина.

«Если каждая мама будет говорить „Ничего страшного, больше, чем дети подарка в жизни быть не может“, если каждая мама будет говорить „Бог ребенка дал, и на ребенка даст“, было же раньше такое? Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает может быть один раз», — сказала замдиректора владимирского департамента здравоохранения.

Юлия Арсенина , замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области. dz.avo.ru

Ее слова мгновенно подвергли критике. «Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других», — сказала экс-депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова. Она также добавила, что каждый чиновник должен «знать свое место», сообщает РИА Новости.

В ответ на нападки Юлия Арсенина заявила ТАСС, что ее выступление было направлено на снижение абортов, а одна из фраз была вырвана из контекста 30-минутного выступления. Она подчеркнула, что против абортов, которые опасны для любой женщины в любом возрасте, особенно при первой беременности.

«На этом, бывает, настаивают родители по причине того, что нужно получить образование, закончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее. Сегодня приоритеты нужно менять — раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идет на образование и получение материальных благ», — объяснила свои слова Арсенина.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал высказывание чиновницы «неудачной формулировкой, интерпретированной СМИ как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним». Он заявил, что ему понятна ее мысль, но у него иное мнение на этот счет. «Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность <получать вперед образование или рожать — прим.ред.> не столь важна», — сказал глава региона.

На сайте департамента здравоохранения области сказано, что Юлия Арсенина контролирует и координирует работу отделов детства и родовспоможения, сектора опеки и попечительства, ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности и других. У нее медицинское образование.