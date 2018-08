Популярная российская фотомодель снялась в откровенном пляжном видео с водяными пистолетами

Битва на водяном оружии происходит на пляже в джунглях под песню Scooter «How much is the fish?». С Одинцовой сражаются ее подружки Галина Дуб и Ирина Дрейт. По метке геолокации битву «мокрых маек» сняли на Бали.

За сутки этот ролик посмотрели более 1,2 млн раз.

Кто такая Виктория Одинцова

24-летняя модель из Санкт-Петербурга прославилась в Instagram, где у нее почти 5 млн подписчиков. Она является ведущей моделью агентства MAVRIN models. В 2015 году появилась на обложке журнала Playboy.

В 2016 году Виктория Одинцова закончила Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна (факультет промышленных технологий и дизайна).

В 2017 году модель произвела фурор в сети, приняв участие в экстремальных съемках на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае.

Фотомодель Виктория Одинцова. www.instagram.com/viki_odintcova

СМИ приписывают Одинцовой любовные истории с Тимуром Батрутдиновым и создателем ВК" Павлом Дуровым, а после откровенных съемок в клипе Егора Крида на песню «Мне нравится» Викторию молва записала в невесты молодого исполнителя, пишет Uznayvse.ru.