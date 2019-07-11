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11 июля

Популярные «сибирские Мальдивы» попали в мировую прессу

Газета «The New York Times» опубликовала материал про «сибирские Мальдивы». Речь идет о золоотвале ТЭЦ № 5 СГК. Тайга. инфо перевела статью.

Новосибирские "Мальдивы".
Новосибирские "Мальдивы".
www.instagram.com/maldives_nsk/

Фотографии показывают нечто похожее на маленький кусочек рая в Сибири с бирюзовой гладью, пишет NYT. У озера даже появился собственный аккаунт в соцсети. Озеро является рукотворной производственной площадкой для ТЭЦ № 5, то есть золоотвалом. Голубой оттенок — это отложения солей кальция и оксиды металлов.

«Тем не менее, люди выстраиваются в очереди ради фотографий воображаемого тропического рая за чертой Новосибирска, крупного индустриального города в Сибири с населением 1,6 миллионов, известного больше своими морозами и металлургическими заводами, нежели пляжами. Пользователи устроили такую гонку в охоте за „курортными“ фотографиями, что компании, владеющей предприятием, пришлось опубликовать предупреждение о возможной опасности для здоровья», — говорится в статье.

Издание пишет об отдыхающих, которые сплавляются там на байдарках и «на фото выглядят так, будто наслаждаются тропическим солнцем на песчаном пляже. Одна женщина позировала с надувным фламинго. <.> Другие пользователи публиковали менее привлекательные фото: с ржавыми трубами, которые переносят пепельную взвесь от ТЭЦ-5 к пруду или с дымовыми трубами, особенность, по которой обычно узнают город».

В группе СГК Вконтакте опубликовали подробное объяснение того, что золотоовал не опасен.

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