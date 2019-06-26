Популярный глянец зарядился энергией лета

Совсем скоро в городе появится июньский номер журнала «Я Покупаю-Барнаул». В этом номере журнал расскажет, как с пользой провести летние месяцы в городе.

Основной акцент сделан на здоровый образ жизни, полезные продукты, экологию и позитивный настрой.

Читатели узнают о самых интересных событиях мира моды и красоты, а также — о том, какая одежда в тренде сезона лето-2019.

Мы расскажем о новом архитектурном стиле — фахверк, который очень распространен в Европе и вызывает интерес у россиян.

Специально для этого номера мы подготовили рубрику «Здоровье», в которой поясняем, почему, как и где можно восстанавливать и поддерживать свое здоровье, не выезжая за границу.

Рекомендуем обратить внимание на центральное интервью с экспертом о преимуществах курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма в нашем регионе.

Кроме того на страницах нашего журнала, доктора, от которых зачастую зависит не только наше здоровье, но и жизнь, сами расскажут о себе, о своем отношении к работе и многом другом.