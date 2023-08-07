Популярный миф о воде развеял эксперт

Врач рекомендует обращать внимание на цвет мочи. Если она темно-желтая, то количество жидкости нужно увеличить, передает Lenta.ru.

Также было отмечено, что нет смысла пить стоя, употреблять специальные "целебные" напитки. Вода натощак с целью "запуска обмена веществ" тоже не имеет никакого смысла.

Есть нормы по жидкости, это примерно 2 литра в сутки. Нужно учитывать, что жидкость также есть в еде. Также разделяется, ком нужно пить, мужчина или женщина, какая физическая активность и климат - уточнила доктор.

Ранее молочные реки. Барнаульский специалист рассказала о важности грудного вскармливания