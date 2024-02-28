Пора ли убирать зимний пуховик: какая погода будет в Алтайском крае в марте

Вот-вот наступит весна. Что стоит ожидать от погоды в первом весеннем месяце расскажет altapress.ru

Месяц начнется с потепления и небольшого снега. По данным Яндекс.Погоды температура будет варьироваться от -3 до -7 градусов в первую неделю.

Погода в Алтайском крае на март. Яндекс. Погода

От месяца стоит ждать минимум осадков, к концу марта снег уже сменится дождем.

Температура в марте не опустится ниже 7 градусов, а к концу месяца обещают и вовсе +10. Столбики термометров поползут вверх с 20 марта. Ночных морозов также опасаться не стоит, максимальная температура составит -11 градусов.

К сожалению, прогнозируется всего два ясных дня, остальные будут пасмурными или малооблачными. Чего не скажешь о количестве дней с обильными осадками, их насчитывается около 20.

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