Пора ли в бассейн: какая погода будет в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае
15 июня, суббота
-
Температура +25,+30 градусов.
-
В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
-
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
16 июня, воскресенье
-
Температура +25,+30 градусов.
-
В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
-
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле
15 июня, суббота
-
Температура +28,+30 градусов.
-
Преимущественно без осадков.
-
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
16 июня, воскресенье
-
Температура +28,+30 градусов.
-
Преимущественно без осадков.
-
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
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