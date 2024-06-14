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Жизнь

Пора ли в бассейн: какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Алтайские синоптики рассказали, какая погода ждет Алтайский край на выходных.

Ясное небо.
Ясное небо.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае

15 июня, суббота

  • Температура +25,+30 градусов.

  • В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

  • Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

16 июня, воскресенье

  • Температура +25,+30 градусов.

  • В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле

15 июня, суббота

  • Температура +28,+30 градусов.

  • Преимущественно без осадков.

  • Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

16 июня, воскресенье

  • Температура +28,+30 градусов.

  • Преимущественно без осадков.

  • Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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