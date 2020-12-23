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Жизнь

В Барнауле из ларька забил мощный «коммунальный родник»

На Солнечной поляне в Барнауле 23 декабря произошел порыв. Вода огромным потоком хлынула на проезжую часть.

Порыв на Солнечной поляне в Барнауле.
Порыв на Солнечной поляне в Барнауле.
Barnaul22

О ЧП барнаульцы сообщили в соцсетях. Судя по опубликованным фото и видео, вода льется из ларька, который находится на автобусной остановке.

Как сообщили в пресс-центре администрации города, порыв на трубопроводе диаметром 400 мм произошел по адресу ул. Солнечная Поляна, 37-б. Сотрудники Барнаульского водоканала будут устранять последствия аварии.

Без холодного водоснабжения остались три многоквартирных дома (ул. Солнечная Поляна, 37, 35, 39, 41, 55) и два детских сада. Горячее водоснабжение в домах есть.

Выход воды на поверхность остановили, на месте работают дорожные службы и аварийная бригада водоканала.

Подвоз воды находится по адресу ул. Солнечная Поляна, 37. Телефон для справок 28−22−00.

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