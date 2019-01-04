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Порывы до 25 м/с: какой будет погода в Алтайском крае на неделе

С 4 по 10 января в Алтайском крае будет снежная погода. Порывы ветра достигнут 15−25 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Мороз.
Мороз.
СС0

В течение недели средняя температура воздуха ожидается −17…−11. Преобладающая ночная температура воздуха −21…−16, а днем столбик термометра достигнет −17…−12.

В последние праздничные дни и в начале первой рабочей недели 2019 года возможны слабые осадки. В середине периода ожидается усиление ветра до 15−25 м/с.

5 и 6 января в отдельных районах будет слабая метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный 2−8 м/с, порывы до 13 м/с. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет −12… −21, местами −10…−15.

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