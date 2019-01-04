Порывы до 25 м/с: какой будет погода в Алтайском крае на неделе

В течение недели средняя температура воздуха ожидается −17…−11. Преобладающая ночная температура воздуха −21…−16, а днем столбик термометра достигнет −17…−12.
В последние праздничные дни и в начале первой рабочей недели 2019 года возможны слабые осадки. В середине периода ожидается усиление ветра до 15−25 м/с.
5 и 6 января в отдельных районах будет слабая метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный 2−8 м/с, порывы до 13 м/с. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет −12… −21, местами −10…−15.