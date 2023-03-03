3 марта
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Жизнь

Порывы ветра до 25 м/с, местами сильные осадки. Погода в Алтайском крае 3 марта

Шквалистый ветер, снег, дождь и метели. В алтайском гидрометцентре рассказали, какая погода будет в крае 3 марта.

Ветер. Зима.
Ветер. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит до плюс четырех градусов, по северо-западу местами до минус семи.

Умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, гололёдные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с, по югу местами порывы до 25 м/с.

Днем температура достигнет до плюс трех градусов, по югу местами до плюс девяти.

Небольшие, местами умеренные, по югу и востоку местами сильные осадки в виде мокрого снега, дождя. Местами метели, гололедные явления.

Ветер аналогичен ночному.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Погода в Барнауле

Температура ночью не поднимется выше плюс одного градуса.

Временами жителей ожидают осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 9−14 м/с, порывы до 19 м/с.

Днем не станет сильно теплее: температура составит до плюс двух градусов. Сохранятся неблагоприятные погодные условия и осадки.

Ветер без порывов.

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