Порывы ветра до 28 м/с. В Алтайском крае объявили штормпрогноз

Синоптики скорректировали прогноз погоды в Алтайском крае. В конце дня 28 октября и ночью 29 октября ожидаются осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, на дорогах будет гололедица. Ветер усилится до 15−20 м/с, местами порывы 25−28 м/с.

Температура воздуха в крае ночью составит 0…+5, в днем +6…+11.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.