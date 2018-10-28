Порывы ветра до 28 м/с. В Алтайском крае объявили штормпрогноз

Температура воздуха в крае ночью составит 0…+5, в днем +6…+11.
В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.
При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.