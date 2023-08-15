Порывы западного ветра с теплом пытаются проникнуть сквозь завесу дождя на Алтае

Между тем в температурном прогнозе на 15 августа появилась положительная динамика.
Лето вновь пытается вернуть свои позиции, хотя дожди и туман все же будут.
Но в регионе температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барнауле — 19. Это на фоне температуры накануне в 12 градусов. Чем не осень?
Тем не менее, утром все же прохладно — от 6 до 11 градусов тепла.
Прогнозы
Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.
В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.
Сигнал тревоги
Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.