Порномодель в ужасе: участница секс-чемпионата рассказала подробности "состязаний"

Бразильская порномодель Сельва Лапьедра рассказала о чемпионате по сексу в Швеции.

Участница секс-марафона собиралась представлять Испанию на мероприятии. Но в итоге она сравнила чемпионат с фильмом ужасов, пишет El Plural.

По оценке порномодели, уровень организации оставлял желать лучшего. Более того, соревнования не начались в назначенное время из-за технических накладок, указывает Газета.Ru.

Сайт секс-чемпионата постоянно падал из-за наплыва желающих посмотреть зрелище. Подписчики были в гневе — ведь они заплатили деньги, чтобы в режиме онлайн смотреть на соревнующихся.

Одна из участниц едва не подралась с владельцем стриптиз-клубов. После этого все участники решили уехать из Гетеборга, где проходил чемпионат.

О чемпионате

Чемпионат Европы по сексу должен был пройти под эгидой шведской секс-федерации. Федерация основана в 2016 году. Это единственная организация в мире, которая рассматривает секс как вид спорта.

Мероприятие должно было продлиться несколько недель. Состязаться люди должны были по шесть часов в день, соревнования должны были проходить в 16 разных категориях. Выбор победителей в финале должен был остаться за зрителями посредством онлайн-голосования.