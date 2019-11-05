Портрет в интерьере: чиновник утилизировал два портрета Медведева и лишился работы

Замуправделами мэрии Надымского района Алексей Кокшаров покинул свой пост после скандала с утилизацией портретов бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

Сейчас чиновник дорабатывает последние дни на этой должности, пишет ura.ru.

В беседе с агентством Кокшаров сообщил, что не может комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее администрация Надымского района (ЯНАО) разместила на сайте госзакупок аукцион на утилизацию офисного оборудования и мебели. Среди предметов оказались два портрета экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Планировалось, что утилизация портретов обойдется бюджету в 633 рубля за штуку. <Столько же, как следует из документов, стоит уничтожение пришедших в негодность офисных кресел.>

Кокшаров был ответственным за публикацию заказа.