Портрет в интерьере: чиновник утилизировал два портрета Медведева и лишился работы

Сейчас чиновник дорабатывает последние дни на этой должности, пишет ura.ru.
В беседе с агентством Кокшаров сообщил, что не может комментировать сложившуюся ситуацию.
Ранее администрация Надымского района (ЯНАО) разместила на сайте госзакупок аукцион на утилизацию офисного оборудования и мебели. Среди предметов оказались два портрета экс-президента РФ Дмитрия Медведева.
Планировалось, что утилизация портретов обойдется бюджету в 633 рубля за штуку. <Столько же, как следует из документов, стоит уничтожение пришедших в негодность офисных кресел.>
Кокшаров был ответственным за публикацию заказа.