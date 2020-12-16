Порядка 70 объектов культуры отремонтировано в Алтайском крае в 2020 году

Работы по капитальному и текущему ремонту проводились за счет средств краевого и федерального бюджетов в рамках трех основных программ. Это краевая адресная инвестиционная программа, федеральная — «Культура малой родины» и проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае.

Дом культуры в селе Первомайское Бийского района теперь ничуть не уступает городским. А ведь еще несколько лет здание сельского ДК, построенное более 40 лет назад, было признано аварийным. Творческим коллективам, детской школе искусств, поселенческой библиотеке были предоставлены другие помещения, расположенные на территории села Первомайское. Благодаря активности администрации района объект был включен в перечень социально значимых объектов Алтайского края, которые требуют капитального ремонта. На проведение масштабного ремонта из краевого бюджета выделено более 75 млн. рублей. Теперь это современное здание, оснащенное современным звуковым и световым оборудованием, в котором комфортно работать, заниматься и наслаждаться творчеством.

Зрительный зал в ДК села Первомайское Бийского района. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

А вот Дом культуры в селе Родино Родинского района уже вошел в историю региона как первый объект национального проекта «Культура». Общая сумма средств на капитальный ремонт Дома культуры составила почти 74 млн. рублей. 32,5 млн. рублей выделено из федерального бюджета и порядка 40 млн. рублей — из регионального. Также по решению Губернатора края Виктора Томенко направлены дополнительные средства на приобретение современного светового и звукового оборудования. Строители завершили все работы еще в конце августа, а вот праздничное открытие пришлось отложить до декабря.

Стоит отметить, что всего в 2020 году в рамках краевой адресной инвестиционной программой работами по проектированию, строительству и ремонту охвачены 30 краевых и муниципальных объектов культуры. На завершающей стадии работы еще на 9 объектах.

Зрительный зал в Доме культуры села Родино. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

За счёт федеральных средств в рамках проекта «Культура малой родины» в Алтайском крае уже не первый год проводится текущий ремонт сельских Домов культуры, а также приобретается необходимое технологическое оборудование. В 2020 году Алтайском краю на эти цели из федерального бюджета было выделено 28 млн. рублей. Всего указанной программой были охвачены 23 Дома культуры, расположенных в сельской местности. Текущий ремонт проведен в 8 ДК — в Быстроистокском, Зональном, Смоленском, Троицком, Целинном, Родинском, Романовском, Немецком национальном районах. Еще для 15 Домов культуры в рамках проекта «Культура малой родины» приобретено новое световое и звуковое оборудование.

Так, в Зональном районе по федеральному проекту отремонтировали районный Дом культуры.

Зрительный зал в Доме культуры Зонального района. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Олег Марков,

начальник отдела по культуре администрации Зонального района:

— Всего на ремонт учреждения было затрачено порядка 5 миллионов рублей. Основная часть средств — более 3,5 млн. рублей выделена из федерального бюджета. При этом и сам муниципалитет вложил около 2 млн., что позволило провести важные работы — отремонтировать кровлю и пол в зрительном зале. Пока эпидобстановка в районе не позволяет проводить большие культурные мероприятия, но творческий процесс, теперь уже в уютном и светлом Доме культуры не прекращается.

В рамках проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2020 году проведен текущий ремонт 58 объектов культуры на общую сумму свыше 60 млн. рублей. Проект поддержки местных инициатив предусматривает выделение на конкурсной основе субсидии из краевого бюджета на реализацию наиболее важных для села проектов.

Репетиция в ДК Зонального района. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Лидером по количеству заявленных в программу объектов культуры стал Заринский район. Благодаря проекту муниципалитет привлек более 6 млн. рублей краевых средств и отремонтировал 7 Домов культуры в селах района. В учреждениях отремонтирована кровля, заменены двери, оконные блоки, отопление, электропроводка, проведено утепление стен, в Озернинском клубе сделаны натяжные потолки, отремонтирована сцена, пол в зрительном зале.

Марина Савченко,

председатель комитета по культуре администрации Заринского района: