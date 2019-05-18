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Жизнь

Посетители «Музейной ночи» в Барнауле смогут уехать домой на тролейбусах и трамваях

18 мая краевая столица присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». ЧТобы развести всех людей, общественный транспорт в городе будет работать до трех часов ночи.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова.

Как сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, шесть дополнительных троллейбусов пустят по маршруту № 7 — ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр-кт Ленина.

Также на время акции создадут специальный трамвайный маршрут № 12тм «ст.Докучаево — пл. Свободы».

Шесть трамвайных вагонов проследуют по маршруту: ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, пр-кт Красноармейский, ул.Ползунова.

&quot;Музейная ночь&quot; в Барнауле. 19 мая 2018 года.
«Музейная ночь» в Барнауле. 19 мая 2018 года.
Ирина Пергаева

Тем, кто решит приехать на автомобилях, надо помнить, что часть улиц в Барнауле будет перекрыта. Ограничения коснуться:

  • ул. Анатолия. Ее перекроют с полудня до двух часов ночи на отрезке между проспектом Ленина и ул. Горького;
  • 2. ул. Ползунова. По ней не удастся проехать между проспектами Социалистический и Красноармейский с 18:00 до 2:00;
  • 3. ул. Льва Толстого. Ее так же как и ул. Анатолия перекроют на отрезке между Ленина и Горького, но ограничение будет действовать меньше времени: с 19:00 до 23:00.
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