Посетители «Музейной ночи» в Барнауле смогут уехать домой на тролейбусах и трамваях

Как сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, шесть дополнительных троллейбусов пустят по маршруту № 7 — ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр-кт Ленина.
Также на время акции создадут специальный трамвайный маршрут № 12тм «ст.Докучаево — пл. Свободы».
Шесть трамвайных вагонов проследуют по маршруту: ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр-кт Ленина, пр-кт Строителей, пр-кт Красноармейский, ул.Ползунова.
Тем, кто решит приехать на автомобилях, надо помнить, что часть улиц в Барнауле будет перекрыта. Ограничения коснуться:
- ул. Анатолия. Ее перекроют с полудня до двух часов ночи на отрезке между проспектом Ленина и ул. Горького;
- 2. ул. Ползунова. По ней не удастся проехать между проспектами Социалистический и Красноармейский с 18:00 до 2:00;
- 3. ул. Льва Толстого. Ее так же как и ул. Анатолия перекроют на отрезке между Ленина и Горького, но ограничение будет действовать меньше времени: с 19:00 до 23:00.