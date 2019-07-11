Посетители ТРЦ Galaxy теряются в темноте подземной парковки

Посетители Galaxy, которые ходят на вечерние киносеансы, пожаловались на то, что не могут после окончания фильма быстро найти выход из ТРЦ. Автомобиль на парковке приходится искать в полной темноте.

О проблеме рассказал пользователь форума skyscrapercity.com под ником gumel. По его словам, в позднее время некоторые выходы на парковку перекрываются. «Я заходил в одном месте, а выходил совсем в другом. При этом свет на парковке работал в каком-то одном месте и идти пришлось в полной темноте», — жалуется горожанин.

Найдя машину, он еще какое-то время колесил по парковке, чтобы выехать. Ориентировался на светящиеся стрелки зеленого цвета, которые обычно указывают путь эвакуации. «Доезжал до ворот, но нужные не работали. Выехать смог только со стороны вокзала», — добавляет он.

Магазины первой очереди ТРЦ Galaxy. Олег Богданов

Горожанин предлагает собственникам ТРЦ установить датчики движения, которые бы позволяли включать свет, когда на парковке появляется человек. А также навести порядок с навигацией.

В ТРЦ Galaxy подтвердили, что с 22:00 на подземной парковке включается дежурное освещение, которое необходимо по утвержденным нормативам.