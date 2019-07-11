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Жизнь

Посетители ТРЦ Galaxy теряются в темноте подземной парковки

Посетители Galaxy, которые ходят на вечерние киносеансы, пожаловались на то, что не могут после окончания фильма быстро найти выход из ТРЦ. Автомобиль на парковке приходится искать в полной темноте.

ТРЦ Galaxy.
ТРЦ Galaxy.
Олег Богданов

О проблеме рассказал пользователь форума skyscrapercity.com под ником gumel. По его словам, в позднее время некоторые выходы на парковку перекрываются. «Я заходил в одном месте, а выходил совсем в другом. При этом свет на парковке работал в каком-то одном месте и идти пришлось в полной темноте», — жалуется горожанин.

Найдя машину, он еще какое-то время колесил по парковке, чтобы выехать. Ориентировался на светящиеся стрелки зеленого цвета, которые обычно указывают путь эвакуации. «Доезжал до ворот, но нужные не работали. Выехать смог только со стороны вокзала», — добавляет он.

Магазины первой очереди ТРЦ Galaxy.
Магазины первой очереди ТРЦ Galaxy.
Олег Богданов

Горожанин предлагает собственникам ТРЦ установить датчики движения, которые бы позволяли включать свет, когда на парковке появляется человек. А также навести порядок с навигацией.

В ТРЦ Galaxy подтвердили, что с 22:00 на подземной парковке включается дежурное освещение, которое необходимо по утвержденным нормативам.

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