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Жизнь

Посевной календарь на 2019 год для Алтайского края: благоприятные дни для работы в саду и огороде

Весной в садах и на огородах начинаются активные работы. Необходимо убрать участок, подготовить рассаду, семена, грамотно спланировать посадки. В этом может помочь лунный посевной календарь. Altapress.ru узнал, когда в Алтайском крае наступят благоприятные дни для посадок и посева в 2019 году, и когда лунный календарь советует отложить работу на огороде

Лопата. Сад. Огород. Копать.
Лопата. Сад. Огород. Копать.
СС0

Лунный календарь: благоприятные дни для посева и посадки в 2019 году в Алтайском крае

По данным специального календаря садовода, жители Западной и Восточной Сибири могут планировать работы на 2019 год на следующие благоприятные дни:

  • Посев рассады — 16, 26 марта, 14 апреля.
  • Высадка рассады в закрытый грунт — 8, 15, 27 мая, в открытый грунт — 6, 10, 12 июня.
  • Посев зелени и корнеплодов в закрытый грунт — 5, 9, 18, 21−23, 31 мая.
  • Посев зелени и корнеплодов в грунт — 9−10, 14, 19, 20, 24, 26 июня.
  • Посадка кустарников и плодовых деревьев — 20 марта, 15 апреля, 23, 28 мая, 16, 25 июня, 11, 20, 22, 25, 30 июля. Эти даты приводит 2019-god.com.
Цветы. Рассада. Весна.
Цветы. Рассада. Весна.
Анна Зайкова.

Когда неблагоприятные дни для посева и посадки в Алтайском крае?

  • Март — 6, 14, 21−22;
  • Апрель — 4, 5, 13, 19−20;
  • Май — 5, 19, 20 и 27;
  • Июнь — 3, 11, 18 и 26;
  • Июль — 1−2, 10 и 17;
  • Август — 1, 15, 23, 29−30;
  • Сентябрь — 7, 14−15, 27−28, сообщает kalendargoda.com.
Луна. Космос.
Луна. Космос.
СС0

Как работает лунный посевной календарь садовода и огородника?

Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы на Земле. В том числе — на рост растений.

Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Основное значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы и проч.

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