Посевной календарь на 2019 год для Алтайского края: благоприятные дни для работы в саду и огороде

Лунный календарь: благоприятные дни для посева и посадки в 2019 году в Алтайском крае
По данным специального календаря садовода, жители Западной и Восточной Сибири могут планировать работы на 2019 год на следующие благоприятные дни:
- Посев рассады — 16, 26 марта, 14 апреля.
- Высадка рассады в закрытый грунт — 8, 15, 27 мая, в открытый грунт — 6, 10, 12 июня.
- Посев зелени и корнеплодов в закрытый грунт — 5, 9, 18, 21−23, 31 мая.
- Посев зелени и корнеплодов в грунт — 9−10, 14, 19, 20, 24, 26 июня.
- Посадка кустарников и плодовых деревьев — 20 марта, 15 апреля, 23, 28 мая, 16, 25 июня, 11, 20, 22, 25, 30 июля. Эти даты приводит 2019-god.com.
Когда неблагоприятные дни для посева и посадки в Алтайском крае?
- Март — 6, 14, 21−22;
- Апрель — 4, 5, 13, 19−20;
- Май — 5, 19, 20 и 27;
- Июнь — 3, 11, 18 и 26;
- Июль — 1−2, 10 и 17;
- Август — 1, 15, 23, 29−30;
- Сентябрь — 7, 14−15, 27−28, сообщает kalendargoda.com.
Как работает лунный посевной календарь садовода и огородника?
Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы на Земле. В том числе — на рост растений.
Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Основное значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы и проч.