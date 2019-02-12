Посевной календарь на 2019 год для Алтайского края: благоприятные дни для работы в саду и огороде

Весной в садах и на огородах начинаются активные работы. Необходимо убрать участок, подготовить рассаду, семена, грамотно спланировать посадки. В этом может помочь лунный посевной календарь. Altapress.ru узнал, когда в Алтайском крае наступят благоприятные дни для посадок и посева в 2019 году, и когда лунный календарь советует отложить работу на огороде

Лунный календарь: благоприятные дни для посева и посадки в 2019 году в Алтайском крае

По данным специального календаря садовода, жители Западной и Восточной Сибири могут планировать работы на 2019 год на следующие благоприятные дни:

Посев рассады — 16 , 26 марта , 14 апреля.

26 марта 14 апреля. Высадка рассады в закрытый грунт — 8 , 15 , 27 мая , в открытый грунт — 6 , 10 , 12 июня.

15 27 мая в открытый грунт — 6 10 12 июня. Посев зелени и корнеплодов в закрытый грунт — 5 , 9 , 18 , 21−23 , 31 мая.

9 18 21−23 31 мая. Посев зелени и корнеплодов в грунт — 9−10 , 14 , 19 , 20 , 24 , 26 июня.

14 19 20 24 26 июня. Посадка кустарников и плодовых деревьев — 20 марта , 15 апреля , 23 , 28 мая , 16 , 25 июня , 11 , 20 , 22 , 25 , 30 июля. Эти даты приводит 2019-god.com.

Цветы. Рассада. Весна. Анна Зайкова.

Когда неблагоприятные дни для посева и посадки в Алтайском крае?

Март — 6 , 14 , 21−22;

14 21−22; Апрель — 4 , 5 , 13 , 19−20;

5 13 19−20; Май — 5 , 19 , 20 и 27;

19 20 и 27; Июнь — 3 , 11 , 18 и 26;

11 18 и 26; Июль — 1−2 , 10 и 17;

10 и 17; Август — 1 , 15 , 23 , 29−30;

15 23 29−30; Сентябрь — 7 , 14−15 , 27−28 , сообщает kalendargoda.com.

Луна. Космос. СС0

Как работает лунный посевной календарь садовода и огородника?

Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы на Земле. В том числе — на рост растений.

Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Основное значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы и проч.