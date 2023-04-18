В середине апреля рассаде томатов становится тесно в общем горшке. Тогда стоит приступить к их пикировке. Altapress.ru рассказывает, как правильно рассадить растения, чтобы получить хороший урожай.

Что такое пикировка?

Пикировка — это рассаживание рассады из одного общего горшка в отдельные. Для помидоров это важная процедура, которая напрямую влияет на будущий урожай.

Без пикировки томаты не смогут нарастить достаточную корневую и листовую массу. В будущем урожай может быть слабым.

Помидоры менее привередливы к рассаживанию, в отличие от требовательных перцев и баклажанов.

Рассада. unsplash.com

Когда стоит рассаживать помидоры?

К пикировке обычно приступают в середине апреля. Рассаживать томаты стоит после того, как на растениях появятся первые настоящие листья. Это признак того, рассада достаточно окрепла.

Через неделю после появления настоящих листьев нарастет и необходимая корневая масса.

По лунному календарю лучшие дни для пикировки в апреле — 3, 4, 30. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20 апреля.

Рассада томатов pixabay.com

Как правильно проводить пикировку?

Рассаживать помидоры стоит по отдельным стаканчикам 0,5 л или в рассадные ящики 40 на 25 см. Грунт должен быть питательным и воздухоемким.

При пикировке можно прищипнуть длинные корни растения. Вытянувшуюся рассаду стоит заглубить.

После рассаживания стоит полить рассаду гуматами. Они помогут корням справиться с повреждениями и начать развиваться.