Что такое пикировка?
Пикировка — это рассаживание рассады из одного общего горшка в отдельные. Для помидоров это важная процедура, которая напрямую влияет на будущий урожай.
Без пикировки томаты не смогут нарастить достаточную корневую и листовую массу. В будущем урожай может быть слабым.
Помидоры менее привередливы к рассаживанию, в отличие от требовательных перцев и баклажанов.
Когда стоит рассаживать помидоры?
К пикировке обычно приступают в середине апреля. Рассаживать томаты стоит после того, как на растениях появятся первые настоящие листья. Это признак того, рассада достаточно окрепла.
Через неделю после появления настоящих листьев нарастет и необходимая корневая масса.
По лунному календарю лучшие дни для пикировки в апреле — 3, 4, 30. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20 апреля.
Как правильно проводить пикировку?
Рассаживать помидоры стоит по отдельным стаканчикам 0,5 л или в рассадные ящики 40 на 25 см. Грунт должен быть питательным и воздухоемким.
При пикировке можно прищипнуть длинные корни растения. Вытянувшуюся рассаду стоит заглубить.
После рассаживания стоит полить рассаду гуматами. Они помогут корням справиться с повреждениями и начать развиваться.