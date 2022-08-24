24 августа
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Жизнь

Пошла Муха на базар и купила самовар. Как кипит жизнь на барнаульской барахолке

Каждое воскресенье на блошиный рынок за зданием «Эко-Ярмарки ВДНХ» съезжаются сотни людей. Кто-то ищет эксклюзивную деталь для пылесоса, которую в магазинах уже не найдешь, а кто-то хочет избавиться от «пережитков прошлого». Altapress.ru побывал на месте и узнал, чем там можно прибарахлиться.

Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.

Всю неделю ждут воскресенье

Блошиный рынок располагается на ул. Взлетная, 2к на парковке «Эко-Ярмарки ВДНХ». Мы побывали здесь в воскресенье — народу битком. Продавцы приезжают сюда в 4 утра, чтобы занять место.

Людей здесь действительно много. В первых рядах продавцы разложили железяки. Торгуют запчастями от советских велосипедов, рулями для автомобилей и даже керосиновыми лампами.

Александр приезжает сюда каждое воскресенье. Сегодня он продает мед, одежду, запчасти для автомобилей и миксер. Говорит, приходить на рынок вошло в привычку, стало его хобби.

«Знаете, и затягивает ведь, всю неделю жду воскресенье. Не дай бог дождь начнется», — прокомментировал мужчина.

Назад в СССР

Продвигаемся к центру парковки-базара, оказываемся в посудном ряду.

Вот на целлофановом пакете разложили крышки от кастрюль. Хрустальные стопки и стаканы, тарелки с символом Олимпийских игр в СССР.

Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.
Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.
Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.

«Крышка — 100 рублей, одна стопка — 10 рублей. Если купите набор — отдам за 100 рублей», — предложила продавец.

Подарок на свадьбу

В этом же ряду припарковался желтый «Запорожец», который привлекал внимание издалека, так же как и товар. Рога, вентилятор, четвертинка точильного круга. Среди хлама выделялся блестящий, советских времен, самовар.

Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.

«Он 1979 года, нам с супругой подарили на свадьбу. Рука не поднимается сдать его на металлолом. Вот и продаю. Может быть, он „приживется“ у кого-нибудь на даче», — рассказал мужчина.

Островок для книголюбов

В рыночной суматохе мы не успели понять, как очутились в последнем ряду.

С краю сидел мужчина. По ассортименту можно сразу понять, что он интеллектуал: «Пролетая на гнездом кукушки» Кена Кизи, книги по всемирной истории и большой альбом с марками.

Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.
Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.
Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.

«Марки я собирал со школы, у меня несколько коллекций, хранить уже негде. Книги продаю по 75 за штуку. Книголюбов на ранке мало, но иногда люди покупают», — говорит продавец.

Товары на барнаульской барахолке.
Товары на барнаульской барахолке.
Altapress.ru.

Также на барахолке можно приобрести одежду. Джинсы и куртки по 500 рублей. Есть трусы, пожившие свое стельки для обуви. Также можно купить мягкие игрушки по 50 рублей за штуку, советские журналы «Мурзилка» и сезонные овощи и фрукты.

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