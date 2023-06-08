Пошла вторая волна: режим повышенной готовности введен на Алтае из-за паводка

Угроза паводка возникла в связи с установившимися высокими среднесуточными температурами и интенсивным снеготаянием, говорится в распоряжении, которое подписал глава района Петр Громов, пишут "Новости Горного Алтая".
Режим продлится до 16 июня.
Уровень воды в реке Катунь около Маймы составляет 203 см над нулем водомерного поста при критическом 424 сантиметра. По сравнению с 7 июня уровень воды понизился на 1 сантиметр.
Между тем по состоянию на 8 июня уровень воды в реке Катунь около Чемала составляет 688 см при критическом уровне 970 сантиметров. (Минимальный уровень на 8 июня составляет 287 сантиметров и зафиксирован в 2020 году, максимальный уровень — 714 см — зафиксирован 4 июня 2016 года).
Официально
На контроле республиканского главка МЧС находится населенный пункт Балыкча и один участок дороги.
По состоянию на 7 июня подтоплено 49 приусадебных участков. Уровень воды в реке Чулышман составляет 720 см (при критическом 700). За сутки подъем воды составил 26 сантиметров.
В Балыкче создали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.
Ограничение
В связи с переливом воды через проезжую часть автодороги «Балыктуюль - Балыкча» на этом участке ведено ограничение проезда для всех транспортных средств.
Ситуация в Барнауле
За сутки уровень Оби в Барнауле поднялся на 20 сантиметров. По состоянию на 8 июня он составляет 403 сантиметра над нулем водомерного поста (критический составляет 540 см). По сравнению с 7 июня уровень воды вырос на 20 сантиметров.