8 июня
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Жизнь

Пошла вторая волна: режим повышенной готовности введен на Алтае из-за паводка

Режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной паводковой ситуации введен в Майминском районе Республики Алтай.

Вторая волна паводка в Республике Алтай.
Вторая волна паводка в Республике Алтай.
04.mchs.gov.ru

Угроза паводка возникла в связи с установившимися высокими среднесуточными температурами и интенсивным снеготаянием, говорится в распоряжении, которое подписал глава района Петр Громов, пишут "Новости Горного Алтая".

Режим продлится до 16 июня.

Уровень воды в реке Катунь около Маймы составляет 203 см над нулем водомерного поста при критическом 424 сантиметра. По сравнению с 7 июня уровень воды понизился на 1 сантиметр.

Между тем по состоянию на 8 июня уровень воды в реке Катунь около Чемала составляет 688 см при критическом уровне 970 сантиметров. (Минимальный уровень на 8 июня составляет 287 сантиметров и зафиксирован в 2020 году, максимальный уровень — 714 см — зафиксирован 4 июня 2016 года).

Мост в Чемале 8 июня.
Мост в Чемале 8 июня.
Римма Стрелковская

Официально

На контроле республиканского главка МЧС находится населенный пункт Балыкча и один участок дороги.

По состоянию на 7 июня подтоплено 49 приусадебных участков. Уровень воды в реке Чулышман составляет 720 см (при критическом 700). За сутки подъем воды составил 26 сантиметров.

В Балыкче создали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

Ограничение

В связи с переливом воды через проезжую часть автодороги «Балыктуюль - Балыкча» на этом участке ведено ограничение проезда для всех транспортных средств.

Ситуация в Барнауле

За сутки уровень Оби в Барнауле поднялся на 20 сантиметров. По состоянию на 8 июня он составляет 403 сантиметра над нулем водомерного поста (критический составляет 540 см). По сравнению с 7 июня уровень воды вырос на 20 сантиметров.

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