Пошла жара: какой будет погода в предстоящие рабочие дни 6−8 мая в Барнауле

Ночные температуры 6−8 мая составят от + 6 до + 8 градусов. Днем воздух прогреется до + 22 + 25 градусов.
Осадков и сильного ветра пока не прогнозируется.
Три рабочих дня между длинными майскими выходными в Алтайском крае и Барнауле будут жаркими. По данным Гидрометцентра России, температура днем поднимется до +25.
Ночные температуры 6−8 мая составят от + 6 до + 8 градусов. Днем воздух прогреется до + 22 + 25 градусов.
Осадков и сильного ветра пока не прогнозируется.
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