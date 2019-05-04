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Жизнь

Пошла жара: какой будет погода в предстоящие рабочие дни 6−8 мая в Барнауле

Три рабочих дня между длинными майскими выходными в Алтайском крае и Барнауле будут жаркими. По данным Гидрометцентра России, температура днем поднимется до +25.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Ночные температуры 6−8 мая составят от + 6 до + 8 градусов. Днем воздух прогреется до + 22 + 25 градусов.

Осадков и сильного ветра пока не прогнозируется.

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