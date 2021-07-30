Посла Молдавии отозвали из России из-за секс-скандала

Согласно сообщениям в СМИ, инцидент произошел в отеле, откуда женщине удалось сбежать. Имя жертвы не называется.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ прокомментировал ситуацию:

«До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба».