31 июля
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Жизнь

Посла Молдавии отозвали из России из-за секс-скандала

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был отозван в Кишинев для консультаций в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах одной из сотрудниц посольства, пишет «Газета.ru».

Секс.
Секс.
unsplash.com

Согласно сообщениям в СМИ, инцидент произошел в отеле, откуда женщине удалось сбежать. Имя жертвы не называется.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ прокомментировал ситуацию:

«До выяснения всех обстоятельств этого дела воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе, но подчеркиваем, что в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба».

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