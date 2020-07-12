После ЧП с младенцами РПЦ призвала запретить суррогатное материнство

Так он прокомментировал недавний случай, когда в одной из московских квартир недавно были обнаружены пятеро младенцев, рожденных от суррогатных матерей. Малышей не смогли вывезти за границу из-за коронавирусных ограничений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «торговля людьми».

Подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено, сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит назвал суррогатное материнство уродливым явлением, пишет bfm.ru. Церковь считает — вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна.