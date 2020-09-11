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Жизнь

После громкого дела Ефремова адвокатам сторон может не поздоровиться

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших Александра Добровинского, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Министерство направило в свои территориальные управления по Москве и Северной Осетии указания внести в адвокатские палаты этих регионов соответствующие представления, связанные с деятельностью обоих адвокатов в рамках резонансного уголовного дела.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 тыс. рублей.

Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии-поселении.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.

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