После катастрофы на «Листвяжной» в российских шахтах нашли тысячи нарушений

Тысячи нарушений в угольных шахтах России нашли после аварии на «Листвяжной», передают « Известия ».

«Только по итогам последней проверки <…> по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тысячи нарушений законов», — заявил изданию Антон Головин — начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры.

Для устранения нарушений, отметил он, возбуждена 1 тысяча административных дел.

К ответственности при этом привлекут больше 500 человек.

Напомним, авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате нее пострадали 106 человек, погибли — 51.