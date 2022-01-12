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Жизнь

После катастрофы на «Листвяжной» в российских шахтах нашли тысячи нарушений

Тысячи нарушений в угольных шахтах России нашли после аварии на «Листвяжной», передают «Известия».

Шахта
Шахта
ССО

«Только по итогам последней проверки <…> по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тысячи нарушений законов», — заявил изданию Антон Головин — начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры.

Для устранения нарушений, отметил он, возбуждена 1 тысяча административных дел.

К ответственности при этом привлекут больше 500 человек.

Напомним, авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате нее пострадали 106 человек, погибли — 51.

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