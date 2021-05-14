После 12 кинокартин о зарубежных странах, Познер и Ургант снимут фильм о России

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что вместе с ведущим Первого канала Иваном Ургантом снимет фильм о путешествии по России.

«В июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах», — рассказал журналист на своем сайте.

Они намерены побывать в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

Познер пояснил — за 14 лет они с Ургантом сняли фильмы о 12 странах мира. Он сообщил, что члены съемочной команды долго обсуждали, куда отправиться на этот раз, и что звучали разные варианты, в том числе Турция и Индия.

«И вдруг Иван предложил: „А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?“» — рассказал журналист.

В итоге группа поддержала предложение шоумена, пишет Lenta.ru. При этом Познер вспомнил, что в прошлом регулярно слышал просьбы снять фильм о России.

Тогда он сомневался в подобной возможности, так как «уж очень велика страна, уж очень сложно».

О совместном проекте

Серия документальных фильмов о поездках ведущих по разным странам мира выходит на Первом канале. Дуэт за время съемок побывал в США, Франции, Италии, Германии, Англии, Израиле, Испании, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.

Последний совместный фильм Познера и Урганта, посвященный Японии, вышел в начале 2021 года.