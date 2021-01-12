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Жизнь

После ковида умер популярный российский блогер

Популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский умер после перенесенного коронавируса, ему был 31 год.

YouTube.
YouTube.
unsplash.com

По данным «Игромании», симптомы коронавируса появились у Бейсовского 20 декабря. Через четыре дня его госпитализировали, тест на коронавирус был положительным.

2 января блогера выписали из больницы, тогда же он назвал коронавирус худшим, что с ним случалось в жизни.

Во время новогодних праздников Бейсовский жаловался в микроблоге на то, что в столичных аптеках и Подмосковья нет нужных ему антибиотиков, пишет Lenta.ru.

По его словам, они должны были появиться только к 11 января.

Официальная причина смерти блогера не сообщается.

О блогере

Денис Бейсовский — популярный российский игровой блогер. В своих видео на YouTube он рассказывал о видеоиграх и о новостях из мира индустрии. На его канал подписано 157 тысяч человек. Бейсовский также выпускал видеоподкасты.

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