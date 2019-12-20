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Жизнь

После ледяного дождя в двух районах Алтайского края неделю пытаются восстановить электроснабжение

В Суетском и Хабарском районах уже неделю происходят перебои с электричеством. Из-за ледяного дождя линии электропередачи покрылись льдом. От наледи пострадали сотни километров проводов. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, сообщают «Вести. Алтай».

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

С последствиями стихии разбираются аварийные бригады из Алтайского края, а также из Омской и Кемеровской областей, республик Алтай и Хакасия. В работах задействованы 250 специалистов. Бригады сменяют друг друга, работать приходится круглосуточно.

Уже удалось стабилизировать ситуацию в Хабарском районе. Там под отключения попали 16 малых населённых пунктов, где живут 3,5 тыс. человек.

Сейчас энергетики сосредоточили основные силы аварийных бригад в Суетском районе с населением почти 4,5 тыс. человек. Очистка проводов ото льда идёт медленно, энергетики работают вручную, с помощью подъёмников и палок.

Им помогают местные жители: чтобы накормить рабочих, повара школьной столовой трудятся в несколько смен, люди приносят энергетикам горячую еду и чай.

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