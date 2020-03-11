После 11 лет скитаний по помойкам кошка вернулась домой

Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды кошка выбежала из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела.

Поиски ни к чему не привели.

На днях один их местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью.

Missing cat reunited with owner after 11 years on the street https://t.co/7ZZj0lYFTB — BBC News (UK) (@BBCNews) March 6, 2020

Женщина решила найти животному дом. Она отвезла кошку в спасательный центр. При осмотре животного специалисты обнаружили микрочип, по которому и нашли хозяйку.

Кошку вернули 72-летней женщине.