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Жизнь

После 11 лет скитаний по помойкам кошка вернулась домой

В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет, сообщает ВВС.

Лапы, кошка.
Лапы, кошка.
CC0

Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды кошка выбежала из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела.

Поиски ни к чему не привели.

На днях один их местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью.

Женщина решила найти животному дом. Она отвезла кошку в спасательный центр. При осмотре животного специалисты обнаружили микрочип, по которому и нашли хозяйку.

Кошку вернули 72-летней женщине.

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