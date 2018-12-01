После 50-летнего юбилея Валерия решила стать египетской царицей Нефертити

Валерия публикует кадры профессиональных фотосессий. На этот раз 50-летняя артистка примерила образ египетской царицы Нефертити правда, в современной интерпретации.

Изюминкой фото стал не оригинальный головной убор, а тот факт, что для кадра Валерия позировала без одежды.

«Валерия в 50 лет выглядит великолепно, некоторые 25-летние мечтают о такой фигуре», «Какая умница! И красавица», «Очень красиво! Восхищаюсь», «Изысканно и утонченно, женственно и чарующе. Эта фотография в самом деле совершенна», «Сумасшедший образ, стильно», — восторгаются подписчики.

Стилистом съемки стала Кристина Лисовец-Касап, фотограф — Дамир Жукенов, пишет mail.ru.

Не так давно певица предстала в другом образе — маске из кристаллов. Поклонники были категоричны: многие признались, что образ их испугал.