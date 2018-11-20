Снимите это немедленно: Валерия в необычной маске ошарашила поклонников

В подписи к фото 50-летняя певица пояснила, что символизирует необычный кадр.

«Столько всего хотелось написать про этот образ, столько было вариантов, потом вдруг взглянула еще раз на фото и поняла — все лишнее, иногда молчание красноречивее любых слов», — подписала фото певица.