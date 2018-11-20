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Жизнь
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Снимите это немедленно: Валерия в необычной маске ошарашила поклонников

Певица Валерия удивила поклонников, надев для фотосессии необычное украшение — маску из кристаллов.

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

В подписи к фото 50-летняя певица пояснила, что символизирует необычный кадр.

«Столько всего хотелось написать про этот образ, столько было вариантов, потом вдруг взглянула еще раз на фото и поняла — все лишнее, иногда молчание красноречивее любых слов», — подписала фото певица.

Поклонники были категоричны: многие признались, что образ их испугал: «Жуть», «Мало кому понравится!», «Железная маска», «Обет молчания?», «Зачем?», «Кому только пришло в голову такое?», «Уродство, не искусство. Вам не к лицу», «Хороший намордничек», «Пугает», пишет mail.ru.

У кого-то и вовсе вырвался крик души: «Снимите это немедленно!»

«Грубые, плохо огранённые, некрасивые и дешёвые стразы. Для такого сложнейшего образа должны использоваться бриллианты. Тогда посыл будет верным», — раскритиковали певицу.

Но самые преданные фанаты уверены — даже столь необычный аксессуар на артистке смотрится стильно.

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