Снимите это немедленно: Валерия в необычной маске ошарашила поклонников

В подписи к фото 50-летняя певица пояснила, что символизирует необычный кадр.
«Столько всего хотелось написать про этот образ, столько было вариантов, потом вдруг взглянула еще раз на фото и поняла — все лишнее, иногда молчание красноречивее любых слов», — подписала фото певица.
Поклонники были категоричны: многие признались, что образ их испугал: «Жуть», «Мало кому понравится!», «Железная маска», «Обет молчания?», «Зачем?», «Кому только пришло в голову такое?», «Уродство, не искусство. Вам не к лицу», «Хороший намордничек», «Пугает», пишет mail.ru.
У кого-то и вовсе вырвался крик души: «Снимите это немедленно!»
«Грубые, плохо огранённые, некрасивые и дешёвые стразы. Для такого сложнейшего образа должны использоваться бриллианты. Тогда посыл будет верным», — раскритиковали певицу.
Но самые преданные фанаты уверены — даже столь необычный аксессуар на артистке смотрится стильно.