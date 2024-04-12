После мероприятия «Мистер ИГН» АлтГУ устроили проверку

Руководство университета проводит внутреннюю проверку в связи с распространившейся в сети информацией о финале конкурса «Мистер Института гуманитарных наук - 2024», пишет «Банкфакс». Институт гуманитарных наук входит в состав АлтГУ.

Ранее в СМИ распространилась информация о проведении мероприятия «Мистер Института гуманитарных наук - 2024».

Житель Барнаула публично заявил, что на этом мероприятии, по его мнению, происходило много «непристойностей и присутствовала пропаганда нетрадиционных ценностей».

АлтГУ отметили, что мероприятие не входило в календарный план управления молодежной политики и воспитательной работы.

Вызвавшее общественный резонанс мероприятие прошло 20 марта в барнаульском шоу-центре «Эрмитаж». Его раскритиковал участник сообщества «Инцидент Барнаул». Видео и фото с мероприятия, а также мнение возмутившегося человека было опубликовано там же.

Также отмечается, что материалы с торжества были удалены из аккаунта института в социальной сети «ВКонтакте».

После беседы источника с пресс-службой АлтГУ стало известно, что руководство проводит внутреннюю проверку. В рамках нее опрашивают студентов и сотрудников Института гуманитарных наук, имеющих отношение к мероприятию.

Организатором конкурса выступил Институт гуманитарных наук. При этом мероприятия не было в календарном плане управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ.

Отмечается, что ответственные за воспитательную работу в вузе никаких распоряжений относительно вечеринки не подготавливали и не согласовывали. А по сведениям администрации института предварительный сценарий не содержал действий, противоречащим нормам этики.

В вузе также заявили, что результаты проверки и информация о принятых мерах будут представлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что барнаульских студентов обвинили в пропаганде.

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