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Жизнь

После нападения шумной толпы на дружинника в Новосибирске возбудили дело

В Новосибирске разыскивают восьмерых мужчин, которые возле магазина избили местного жителя с удостоверением дружинника, сообщает НДН.инфо.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент с групповым избиением произошел поздно вечером 11 июля.

«Вячеслав, являющийся дружинником, столкнулся на крыльце магазина с шумной компанией мужчин. Те загородили проход, что не понравилось сибиряку. Вячеслав сделал оппонентам замечание — после этого толпа из восьми человек набросилась на него с кулаками», — отмечает издание.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести обратился в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

27 июля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту «умышленного причинения легкого вреда здоровью».

В региональном МВД изданию рассказали, что членов компании пока еще не нашли.

«Личности нападавших пока неизвестны. Проводятся мероприятия, направленных на установление возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также участников конфликта», — пояснили в полиции.

Накануне депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что активных разбирательств не ведется. После этого оперативно возбудили дело.

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