После «Оливье» и селедки. ТОП-3 овощных салата, чтобы прийти в форму после Нового года

Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 300 г;
- Огурцы свежие — 1−2 штуки;
- Перец болгарский красный — 1 штука;
- Перец болгарский желтый — 1 штука;
- Петрушка — по вкусу;
- Масло растительное — 3−4 столовых ложки;
- Соль — по вкусу;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Уксус — 0,5−1 столовых ложки;
- Клюква — по вкусу.
Приготовление
Белокочанную капусту тщательно вымойте и очистите от верхних грубых листьев. Дальше овощ нашинкуйте соломкой, немного посыпьте солью, перетрите руками и сложите в миску.
Пришел черед перцев: промойте их и, удалив семена, нарежьте полукольцами. Затем нарежьте полукольцами и огурцы.
Соедините все овощи с мелко нарубленной петрушкой.
Смешайте растительное масло, уксус и сахар. Получившимся маринадом заправьте салат.
При подаче блюдо можно украсить клюквой. Готово!
Ингредиенты
- Авокадо — 250 г;
- Капуста пекинская — 200 г;
- Огурец — 150 г;
- Сок лимонный — по вкусу;
- Масло оливковое — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой и сложите в миску. К ней добавьте нарезанный полукольцами огурец (ломтики, кстати, нужно предварительно просушить полотенцем).
Авокадо, разрезанное пополам, очистите от кожуры и косточки, а затем нарежьте кубиками и тоже отправьте в миску.
Заправьте салат оливковым маслом и посолите. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Огурец — 1 штука;
- Помидор крупный — 1 штука;
- Перец болгарский — 1 штука;
- Маслины без косточки — 15−20 штук;
- Лук репчатый — 0,5 головки;
- Сыр «Фета» — 100 г;
- Петрушка — по вкусу;
- Приправа «Итальянские травы» — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Масло оливковое — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте помидор, огурец и перец крупными дольками, а сыр «Фета» — кубиками. Также кольцами нашинкуйте репчатый лук.
Соедините овощи с сыром и маслинами. Заправьте «Греческий салат» оливковым маслом, посыпьте солью и итальянскими травами.