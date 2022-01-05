После «Оливье» и селедки. ТОП-3 овощных салата, чтобы прийти в форму после Нового года

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«Мономах»

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 300 г;

Огурцы свежие — 1−2 штуки;

Перец болгарский красный — 1 штука;

Перец болгарский желтый — 1 штука;

Петрушка — по вкусу;

Масло растительное — 3−4 столовых ложки;

Соль — по вкусу;

Сахар — 1 чайная ложка;

Уксус — 0,5−1 столовых ложки;

Клюква — по вкусу.

Капуста СС0

Приготовление

Белокочанную капусту тщательно вымойте и очистите от верхних грубых листьев. Дальше овощ нашинкуйте соломкой, немного посыпьте солью, перетрите руками и сложите в миску.

Пришел черед перцев: промойте их и, удалив семена, нарежьте полукольцами. Затем нарежьте полукольцами и огурцы.

Соедините все овощи с мелко нарубленной петрушкой.

Смешайте растительное масло, уксус и сахар. Получившимся маринадом заправьте салат.

При подаче блюдо можно украсить клюквой. Готово!