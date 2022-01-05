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Жизнь

После «Оливье» и селедки. ТОП-3 овощных салата, чтобы прийти в форму после Нового года

5 января — Международный разгрузочный день. Altapress.ru сделал подборку овощных салатов, которые помогут прийти в форму после новогодних застолий.

Овощи. Магазин.
Овощи. Магазин.
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1
«Мономах»

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 300 г;
  • Огурцы свежие — 1−2 штуки;
  • Перец болгарский красный — 1 штука;
  • Перец болгарский желтый — 1 штука;
  • Петрушка — по вкусу;
  • Масло растительное — 3−4 столовых ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Уксус — 0,5−1 столовых ложки;
  • Клюква — по вкусу.
Капуста
Капуста
СС0

Приготовление

Белокочанную капусту тщательно вымойте и очистите от верхних грубых листьев. Дальше овощ нашинкуйте соломкой, немного посыпьте солью, перетрите руками и сложите в миску.
Пришел черед перцев: промойте их и, удалив семена, нарежьте полукольцами. Затем нарежьте полукольцами и огурцы.
Соедините все овощи с мелко нарубленной петрушкой.
Смешайте растительное масло, уксус и сахар. Получившимся маринадом заправьте салат.
При подаче блюдо можно украсить клюквой. Готово!

2
С пекинской капустой и авокадо

Ингредиенты

  • Авокадо — 250 г;
  • Капуста пекинская — 200 г;
  • Огурец — 150 г;
  • Сок лимонный — по вкусу;
  • Масло оливковое — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.
Ингредиенты для салата.
Ингредиенты для салата.
СС0.

Приготовление

Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой и сложите в миску. К ней добавьте нарезанный полукольцами огурец (ломтики, кстати, нужно предварительно просушить полотенцем).
Авокадо, разрезанное пополам, очистите от кожуры и косточки, а затем нарежьте кубиками и тоже отправьте в миску.
Заправьте салат оливковым маслом и посолите. Приятного аппетита!

3
«Греческий»

Ингредиенты

  • Огурец — 1 штука;
  • Помидор крупный — 1 штука;
  • Перец болгарский — 1 штука;
  • Маслины без косточки — 15−20 штук;
  • Лук репчатый — 0,5 головки;
  • Сыр «Фета» — 100 г;
  • Петрушка — по вкусу;
  • Приправа «Итальянские травы» — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Масло оливковое — по вкусу.
Греческий салат.
Греческий салат.
СС0

Приготовление

Нарежьте помидор, огурец и перец крупными дольками, а сыр «Фета» — кубиками. Также кольцами нашинкуйте репчатый лук.
Соедините овощи с сыром и маслинами. Заправьте «Греческий салат» оливковым маслом, посыпьте солью и итальянскими травами.

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