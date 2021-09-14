14 сентября 12°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

После полного курса вакцинации от ковида умер российский священник

В Псковской области вскоре после полного курса вакцинации скончался представитель РПЦ отец Николай. Трагедию прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента РФ Владимира Путина.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Отец Николай сделал прививку в мае 2021 года. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской поликлинике. Митрополит рассказал, что получил всю информацию в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалось на 3−4 день после второго этапа. То есть у него еще не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», — отметил владыка, которого цитирует «МК в Пскове».

По словам митрополита, отец Николай был госпитализирован в больницу уже в тяжелом состоянии. В медучреждение заболевший батюшка обратился поздно, пишет Znak.com.

Картину болезни усугубило большое количество сопутствующих заболеваний.

Вакцины

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ни одна российская вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале 2021 года, а с конца июня идет ревакцинация.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость