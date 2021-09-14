После полного курса вакцинации от ковида умер российский священник

В Псковской области вскоре после полного курса вакцинации скончался представитель РПЦ отец Николай. Трагедию прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента РФ Владимира Путина.

Отец Николай сделал прививку в мае 2021 года. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской поликлинике. Митрополит рассказал, что получил всю информацию в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалось на 3−4 день после второго этапа. То есть у него еще не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», — отметил владыка, которого цитирует «МК в Пскове».

По словам митрополита, отец Николай был госпитализирован в больницу уже в тяжелом состоянии. В медучреждение заболевший батюшка обратился поздно, пишет Znak.com.

Картину болезни усугубило большое количество сопутствующих заболеваний.

Вакцины

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ни одна российская вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале 2021 года, а с конца июня идет ревакцинация.