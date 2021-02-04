После проверки прокуратуры в барнаульской аптеке нашлись пропавшие на три месяца лекарства от необратимой болезни

69-летняя жительница Барнаула, страдающая болезнью Паркинсона, три месяца не могла получить в больнице льготные препараты. Все это время женщина была вынуждена покупать лекарства на свои деньги, а потом с помощью прокуратуры препараты вдруг нашлись.

Провизор аптеки № 67 сообщила пенсионерке, что «лекарств нет, когда будут — неизвестно», а принимать препарат нужно ежедневно, чтобы болезнь не привела к летальному исходу. В краевом минздраве давали аналогичный ответ по поводу наличия лекарств.

Тогда дочь женщины обратилась за помощью в Центр защиты прав граждан «Справедливой России», где сразу подключили к делу прокуратуру.

«После подключения прокуратуры в аптеке сразу нашлись нужные лекарства, им позвонили и сообщили, что препараты можно забрать», — сообщила пресс-служба партии.

Теперь минздрав края будет разбираться, почему в аптеке произошел трехмесячный сбой с медикаментом.