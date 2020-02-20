После стихотворения Шнурова из Красноярска исчез смог. Это стало поводом для второго стиха

Шнуров порадовался за то, что ситуация со смогом в Красноярске улучшилась. По его мнению, все загрязнения испугались его «крепких выражений», которые он использовал в первом стихотворении.
Свое предположение Шнуров оформил во втором стихотворении, в котором подчеркнул, что смог — это не все проблемы Красноярска и России.
Я помог лишь тем, чем смог,
Загибая скрепки.
Может испугался смог
Выражений крепких.
Жаль, что он один (ушел).
Так и не окончен бой.
Всех привластных прихлебал,
Прихватить бы мог с собой.
Дым ушел, но это братцы,
Не решение проблемы.
Надо чаще собираться,
На одном ведь корабле мы.
Вместе, если что ко дну,
(Сколько ветер не гони)
И на смерть, только одну,
Мы пойдем, а не они.
Днем ранее Шнуров написал, что к нему обращаются много жителей Красноярска с просьбой поднять проблему загрязнения воздуха.
«Пока мы пытаемся выжить, наш губернатор получает медальки в Москве. И местная власть тупо отмалчивается», — обратился к музыканту один из подписчиков.
Шнурова попросили помочь словом и слогом. Это и стало поводом для первого стихотворения. Примечательно, что после рифм Шнурова ситуация с загрязнением «необъяснимо» улучшилась.
Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол (капец) нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка — так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая.
Напомним, 17 февраля Красноярск вышел на первое место на планете по уровню загрязнения воздуха в рейтинге World AQI Ranking. В городе введен режим «черного неба».