После стихотворения Шнурова из Красноярска исчез смог. Это стало поводом для второго стиха

Российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram еще одно стихотворение, посвященное Красноярску, ранее попавшему на первое место в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Шнуров порадовался за то, что ситуация со смогом в Красноярске улучшилась. По его мнению, все загрязнения испугались его «крепких выражений», которые он использовал в первом стихотворении.

Свое предположение Шнуров оформил во втором стихотворении, в котором подчеркнул, что смог — это не все проблемы Красноярска и России.

Я помог лишь тем , чем смог… Я помог лишь тем, чем смог,

Загибая скрепки.

Может испугался смог

Выражений крепких.

Жаль, что он один (ушел).

Так и не окончен бой.

Всех привластных прихлебал,

Прихватить бы мог с собой.

Дым ушел, но это братцы,

Не решение проблемы.

Надо чаще собираться,

На одном ведь корабле мы.

Вместе, если что ко дну,

(Сколько ветер не гони)

И на смерть, только одну,

Мы пойдем, а не они.

Днем ранее Шнуров написал, что к нему обращаются много жителей Красноярска с просьбой поднять проблему загрязнения воздуха.

«Пока мы пытаемся выжить, наш губернатор получает медальки в Москве. И местная власть тупо отмалчивается», — обратился к музыканту один из подписчиков.

Шнурова попросили помочь словом и слогом. Это и стало поводом для первого стихотворения. Примечательно, что после рифм Шнурова ситуация с загрязнением «необъяснимо» улучшилась.

Я чего-то не пойму… Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол (капец) нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

Напомним, 17 февраля Красноярск вышел на первое место на планете по уровню загрязнения воздуха в рейтинге World AQI Ranking. В городе введен режим «черного неба».