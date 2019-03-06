После стыковки МКС и Dragon-2 экипаж «уловил» запах спирта

После того, как на МКС прибыл американский беспилотный корабль Dragon-2 и были открыты люки, экипаж станции ощутил запах спирта, сообщает РИА «Новости» .

«В настоящее время американская сторона разбирается с необычным запахом, который почувствовал экипаж МКС через несколько часов после открытия люка в корабле Dragon-2. Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта», — сказал собеседник агентства в ракетно-космической отрасли.

По его словам, концентрация спирта в атмосфере станции 3 марта составляла около шести миллиграммов на кубический метр, что не превышало допустимых пределов, однако могло сказаться на работе оборудования, пишет znak.com.

Экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация спирта снизилась. До стыковки корабля Dragon-2 концентрация спирта в атмосфере МКС составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 запустили к МКС 2 марта, он пристыковался к ней в автоматическом режиме 3 марта.