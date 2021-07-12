После стрельбы в детском лагере под Новосибирском возбудили уголовное дело

После стрельбы в детском лагере, где проходил туристический семинар «Патриот 2021», возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом пишет «Тайга-инфо».

Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец» с руководителем Сергеем Космовским. В беседе с «Вестями» он признал, что у детей с собой было охолощенное оружие — несколько экземпляров автоматов Калашникова разного калибра и РПК (ручной пулемет Калашникова). Также нападавшие могли использовать дымовые шашки.

Следственный комитет уточнил, что изъяты документы, «подтверждающие законность использования оружия». Причины и условия произошедшего устанавливаются.

«Ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух из списанных ружей и кричать, что лагерь захвачен. Выстрелов было много, в лагере оставались несколько детей, которые следили за костром. У всех началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани», — сообщал очевидец.

Утверждалось, что в администрации молодежного центра пытались «замять» ситуацию. Детям якобы заявили, что это была учебная тревога.