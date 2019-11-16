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Жизнь

После трескучего мороза на Алтайский край придет потепление с мокрым снегом

По данным алтайских синоптиков, 17 ноября в регионе сохранится переменная облачность. Ночью в отдельных районах умеренный снег, метель.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Днем в западных районах мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, местами порывы 18−23 метров в секунду, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Температура ночью от минус 12 до минус 17 градусов, в восточных районах — до минус 25.

.В Барнауле 17 ноября ночью минус 15, днем — минус 4. Пасмурно, небольшой снег.

Хотя 16-го ноября регион сковал арктический холод — в некоторых районах температура воздуха составила минус 42 градуса <по данным домашних термометров местных жителей>.

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