После трескучего мороза на Алтайский край придет потепление с мокрым снегом

Днем в западных районах мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, местами порывы 18−23 метров в секунду, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Температура ночью от минус 12 до минус 17 градусов, в восточных районах — до минус 25.
.В Барнауле 17 ноября ночью минус 15, днем — минус 4. Пасмурно, небольшой снег.
Хотя 16-го ноября регион сковал арктический холод — в некоторых районах температура воздуха составила минус 42 градуса <по данным домашних термометров местных жителей>.