После вскрытия медики рассказали о причине смерти Сергея Доренко

«У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца», — сообщает РБК.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщает, что в документе причиной смерти указана «аневризма грудной части аорты разорванная». Главный редактор «Говорит Москва» умер в результате разрыва аорты.

Вскрытие прошло ночью с 9 на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище.

Российский журналист Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. 9 мая ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в ДТП, передает RT. Журналист потерял управление мотоциклом в районе улицы Земляной Вал, выехал на встречную полосу и налетел на бетонное ограждение, пишет ura.ru. Врачи скорой помощи зафиксировали клиническую смерть Доренко.

Сергей Доренко велл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы «Подъем» на «Русской службе новостей».

В 2014-м году создал радиостанцию «Говорит Москва», был ее главным редактором и ведущим программы «Подъем».