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24 июля
Жизнь

После заявления об открытии полетов за границу россияне бросились искать билеты в Танзанию

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, информирует Lenta.ru. После того, как власти назвали страны, которые откроются для россиян первыми, количество запросов на билеты резко возросло. Причем поиск билетов в Танзанию увеличился в 70 раз.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Первое время полеты будут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. А первыми странами, открытыми для россиян, станут Турция, Великобритания и Танзания.

С 1 августа граждане смогут улететь в Лондон, на «популярный у туристов» остров Занзибар, а также в крупные турецкие города Анкара и Стамбул.

С 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.

Интересно, что после того, как власти страны объявили о возможности полететь в Танзанию, число запросов на билеты в эту страну возросло в 70 раз. Об этом сообщил сервис по поиску авиабилетов Aviasales, приводит сведения портал News.ru.

Также возросло количество запросов на рейсы в Турцию (в три раза) и в Великобританию (в пять раз).

Для справки: Танзания — страна в Африке на берегу Индийского океана.

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