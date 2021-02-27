Последние дни зимы в Алтайском крае пройдут под знаком 30-градусных морозов

Так, в ночь на субботу, 27 февраля, местами столбики термометров приближались к отметке в -35 градусов. В ночь на воскресенье температуры будут балансировать в диапазоне −29…−34 градуса.
Днем 27 февраля в крае будет теплее. Температура воздуха составит −18…−23 градуса, местами по югу −12…−17 градусов.
При этом в субботу будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет юго-западный, 3−8 метров в секунду.
В последний день зимы погода в регионе начнет меняться. Синоптики передали прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условия.
«В Алтайском крае в конце дня 28 февраля и сутки 1 марта ожидается снег, местами сильный снег, метели, днем по югу мокрый снег с дождем, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы 19−24 метров в секунду», — говорится в сообщении краевого Гридрометцентра.