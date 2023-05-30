30 мая
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Жизнь

Последний рывок. Барнаульцы еще могут отдать свой голос за благоустройство общественных зон по нацпроекту

Онлайн-голосование за выбор территории, которую благоустроят в Барнауле в следующем году, вышло на финишную прямую. До окончания голосования остается всего два дня — 30 и 31 мая.

Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади.
Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади.
Источник: 22.gorodsreda.ru.

По состоянию на утро 30 мая уже более 62 тысяч горожан высказали мнение о том, какую территорию приоритетнее благоустроить.

Уверенным лидером общественного голосования остаётся зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221 е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина). В поддержку этой общественной зоны высказались более 10,5 тысяч горожан.

Второе место у Сиреневого бульвара (7871 голос), третье место — у Демидовской площади (5388 голосов).

Еще 3733 голоса набрал «Зелёный сквер» в районе площади Октября, более 2 тысяч человек проголосовали за зеленую зону по улице Лазурной, за аллею по улице Малахова, за площадь Народную и сквер Победы.

Также отметим, что жители краевой столицы продолжают голосовать за дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный». Так за понравившийся дизайн-проект проголосовало более 7,5 тысяч жителей.

Как подчеркивают в городской администрации, главная цель общественного онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства — сделать Барнаул более комфортным, повысить качество городской среды, а также вовлечь жителей в процесс преображения города.

Барнаульцы ещё могут поддержать одну из 37 предложенных территорий и сделать вклад в появление ещё одного нового облагороженного общественного пространства.

Напомним, благоустройство территорий проводится в рамках инициированного Президентом страны национального проекта «Жилье и городская среда». С помощью онлайн-голосования жители самостоятельно выбирают, какой новый бульвар, парк или сквер появится в городе и как он будет благоустроен, голос каждого барнаульца может стать решающим. Участие могут принимать горожане старше 14 лет, отдать свой голос можно несколькими способами:

  • на странице za.gorodsreda.ru - посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
  • с помощью волонтёров – по подтверждённому номеру телефона;
  • на официальном сайте Барнаула – через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее».

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