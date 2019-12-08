Последний звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Геминиды

Звездопад в декабре 2019 года совсем скоро достигнет своего максимума. Метеорный поток Геминиды станет ярче: если повезет, в час можно будет наблюдать около 120 метеоров. Рассказываем, когда и как увидеть метеорный поток во всей красе.