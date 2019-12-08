Последний звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Геминиды

Геминиды 2019
Геминиды — один из самых ярких метеорных потоков в северном полушарии. Он достигнет своего максимума 13 декабря 2019 года. Можно будет увидеть до 120 метеоров. Звездопад Геминиды отличается небольшой скоростью падения звезд, поэтому в момент падения звезды проще загадать желание, сообщили в Барнаульском планетарии.
Наблюдать декабрьский звездопад-2019 можно в области созвездия Близнецов.
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Как правильно наблюдать Геминиды
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
- Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.