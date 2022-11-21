Последняя капля. Бездействие тальменских чиновников по замене сетей водоснабжения в Ларичихе довело до суда

«Мутные» истории с водоснабжением в Тальменском районе продолжают обрастать новыми фактами. Еще летом прокуратура Алтайского края после запроса депутата Госдумы Александра Терентьева проверяла качество воды и поставляемых услуг уже известным концессионером ООО «Каскад» в с. Ларичиха Тальменского района. И главе района и гендиректору коммунального предприятия были вынесены представления. Однако бездействие продолжилось…

Вернемся чуть ранее — команда Александра Терентьева включилась в борьбу за чистую воду в Тальменском районе еще весной 2021 года. Депутатом Госдумы были направлены запросы в Роспотребнадзор, прокуратуру, главе района, профильному замгубернатора. Съемочная группа «Хожу по краю» выезжала на место разобраться в ситуации. Вносились представления, ставились сроки, но дальше обещаний разработки проектно-сметной документации дело так и не дошло. «Каскад» пытался промывать, дезинфицировать, но сети настолько старые, что им может помочь — только замена.

«По фактам длительного непроведения капитального ремонта водопроводных сетей в с. Ларичиха, а также в связи с невыполнением обязанности по внесению изменений в техническое задание на корректировку инвестиционной программы, неразмещением на официальном сайте сведений о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов на территории муниципального образования, главе района внесено представление», — сообщала прокуратура в ответ на депутатский запрос в августе 2022 года.

«Каскад» взялся за исследование воды — периодически берутся пробы, проводятся анализы. А вот администрация Тальменского района не торопится выполнять поручения прокуратуры. В связи с чем, надзорным ведомством направлено в суд исковое заявление с требованием обязать местных чиновников заменить сети водоснабжения в Ларичихе, а также провести капитальный ремонт скважины, расположенной по ул. Клубная.

«Говорят вода и камень точит, но до чиновников Тальменского района оказалось достучаться не так-то просто, — отмечает депутат Госдумы Александр Терентьев. — К сожалению, плачевное состояние коммунальных сетей в селах — это беда не только Тальменского района. „Ржавую“ воду вынуждены потреблять многие селяне. И скорее всего, мы об этом говорили неоднократно, решить вопрос может только системная программа по замене изживших свой век коммуникаций. Но это ни в коей мере не оправдывает сегодняшнее бездействие местных чиновников. Это те задачи, которые нельзя отложить до лучших времен. Их нужно решать сейчас».

Источник: altai.spravedlivo.ru